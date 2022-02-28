أم تنقذ طفليها من كومة ثلجية ضخمة سقطت من سطح منزل في روسيا

الوكيل الاخباري - تداول رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يظهر كيف أن امرأة تنقذ طفليها من كومة ضخمة من الثلج، تساقطت من سطح أحد المنازل المجاورة في جمهورية تتارستان الروسية.

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ويظهر الفيديو كيف تصرفت السيدة وفقا لغريزة الأمومة، حيث اندفعت بسرعة، وهي تحمل أحد طفليها بين ذراعيها، لتسحب الثاني بيدها بعيدا عن كمية هائلة من الثلج المتساقط.









المصدر : سبوتنك

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