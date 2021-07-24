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السبت، 24-07-2021 03:33 م

أول دراجة نارية طائرة في العالم



الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "Jetpack Aviation" لصناعة السيارات، أن دراجتها النارية الطائرة أكملت رحلتها الاختبارية الأولى بنجاح، وهي على استعداد لتلقي الطلبات المسبقة.

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وتم تصميم الدراجة لتكون قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا.


ويمكن أن تصل سرعة الدراجة المعروفة باسم "سبيدر" إلى 300 ميل في الساعة مع وجود حمولة، وارتفاع 5 آلاف متر، وإنتاج قوة دفع قصوى تبلغ 1200 رطل.

 



وتقدر تكلفة "سبيدر" المبدئية بـ 380 ألف دولار، ولكن من المرجح أن تزداد، وفقا لما قاله ديفيد مايمان، الرئيس التنفيذي للشركة.


وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن النموذج الأولي للشركة والمسمى "P1" يحتوي على هيكل من الألومنيوم، وتم ربطه بالأرض أثناء اختبار الطيران الأخير في جنوب كاليفورنيا.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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