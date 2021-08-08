الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يقرر تمديد فترة الإعفاءات للانشطة الاقتصادية في القطاع الصحي

المفرق: اتلاف دجاج فاسد في احد مطاعم الخالدية

حملة لمكافحة الحشرات في إربد

وزير المالية: 107.8 مليون دينار في عام 2021 لمواجهة كورونا

التربية : إعلان موعد نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع الحالي

الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر المستشفى واختفى

الصحة: 6 آلاف مواطن حصلوا على الجرعة المعززة

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت مالية - أسماء

وفاة ستيني بحادث سير في إربد

إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الأحد، 08-08-2021 09:45 ص

أول فيديو ترويجي رسمي لنقل مركب خوفو إلى المتحف الكبير في مصر



الوكيل الاخباري - قدمت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأحد، أول فيديو ترويجي لنقل مركب خوفو من الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، وعرضته بوابة "أخبار اليوم".

اضافة اعلان


وكان المتحف المصرى الكبير قد استقبل مركب الملك خوفو الأولى، أمس السبت، حيث استغرقت العملية 48 ساعة منذ بدايتها، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".



وقالت وزارة السياحة المصرية نقل مركب خوفو جاء يهدف إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوى مصنوع من الخشب فى التاريخ الإنساني فالمركب يبلغ عمرها أكثر من 4600 عام.

وتمت عملية النقل بدقة شديدة مع  لضمان الحماية الكاملة للمركب التى تم نقلها كقطعة واحدة داخل هيكل معدنى ورفعها إلى العربة الذكية آلية التحكم عن بعد تم استقدامها من الخارج، لتستقر المركب فى موقعها الجديد فى مبنى متحف مراكب خوفو بالمتحف المصرى الكبير.


يشار إلى أنه قبل النقل تم عمل مسح رادارى للأرض الصخرية تحت مبنى المتحف القديم بمنطقة آثار الهرم حتى الطريق الأسفلتى فى الجهة الشرقية للتأكد من قدرتها  على تحمل الأوزان والشدادات المعدنية.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
jGCEeg5Bm8Q

طرد مدربة ألمانية بعد لكمها جوادا.. بكاء وألم في أولمبياد طوكيو

a-disabled-man-is-sitting-in-a

إنقاذ أمريكي من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد سقوطه على سكة قطار

62_791579

لبنانية لم تعثر على الدواء في الصيدلية فاقتحمتها بسيارتها !

4B5QMmR3Eu8

شاهد كيف تم القبض على زعيم مافيا إيطالية في إسبانيا!

kiU5ULV9LgU

مسن يتزلج بشكل احترافي في سان بطرسبورغ

b5c377e09b3e4a93811a5d469c455f64

اعتقال عجوز في الـ79 من عمرها تتزعم شبكة استيراد مخدرات إلى إسبانيا