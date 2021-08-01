الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

إدارة السير تدعو إلى استخدام وسائل النقل العام

أسباب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

الأرصاد لـ الوكيل : ذروة الكتلة الحارة يومي الأربعاء والخميس

المشاركون في برنامج أردننا جنة تجاوزوا الـ 33 ألفا

تأمين مياه شرب نقية لأكثر من 20 ألفا من سكان اللاذقية بسوريا

الأطباء لـ الوكيل : 49 طبيبا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

وزارة العمل: الإبلاغ عن الرشوة هو واجب وطني_صورة

وزارة الشباب تطلق دبلوما مهنيا بالعمل الشبابي نهاية العام

قانونية الأعيان تقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

3 وفيات بكورونا في فلسطين

الأحد، 01-08-2021 02:11 م

إبداع يفوق الخيال لالتقاط صورة زفاف تاريخية في البرازيل



الوكيل الاخباري - قام عروسان في البرازيل باستئجار طائرة إطفاء متخصصة، وذلك لتمكينهم من التقاط صور لزفافهما بوجود قوس قزح في السماء.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المصور البرازيلي، ويليتون باربوسا، قام بتنظيم وإعداد هذه الترتيبات لحفل الزفاف من أجل خلق شكل قوس قزح في السماء.

 


وقام العروسان باستئجار طائرة في حفل زفافهم لتفرغ عليهما 900 لتر من الماء من أجل التقاط صور الزفاف.


وظهر العروسان بريسيلا وأليسون في مقطع الفيديو والصور التي كشفت كيفية إعداد العملية المنظمة. 


وقال المصور، ويليتون، صاحب فكرة تأجير الطائرة والتقاط الصور للصحيفة: "لقد تعلمت أن أفكر بشكل مختلف من أجل التميز في عملي، فأنا لست مصورا محترفا فقط، بل شخص شغوف جدا بما أفعله، حيث استخدمت هذه الفكرة للحصول على لقطات خارجة عن المألوف".

 

لمشاهدة النتيجه للصور من هنا 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FSaSjd_HOaI

روبوت ينجح بالجري 5 كيلومتر دون استخدام الكاميرات

1-1405698

تمساح يقتحم حوض سباحة منزلي في امريكا

hqdefault

روسيا .. سيارة تدخل أسفل شاحنة مقطورة وتتجاوزها من بين عجلاتها !

p1bm16rag8atff051h601fj1r398

كيف يتناول تلاميذ اليابان طعامهم أثناء الدراسة؟

image

أثناء عواصف قوية في السويد.. كاميرا تسجل صواعق برق

610441244236044b4e6267ce

مقلب كوروني ينقلب على صاحبه في مترو موسكو

أخبار متعلقة
60fc6c144c59b73a8d2aca1e

كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل