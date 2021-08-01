إبداع يفوق الخيال لالتقاط صورة زفاف تاريخية في البرازيل

الوكيل الاخباري - قام عروسان في البرازيل باستئجار طائرة إطفاء متخصصة، وذلك لتمكينهم من التقاط صور لزفافهما بوجود قوس قزح في السماء.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المصور البرازيلي، ويليتون باربوسا، قام بتنظيم وإعداد هذه الترتيبات لحفل الزفاف من أجل خلق شكل قوس قزح في السماء.



Plane dumps 900 litres of water on newlyweds to create a rainbow for wedding snaps pic.twitter.com/byghosXeZd July 31, 2021

وقام العروسان باستئجار طائرة في حفل زفافهم لتفرغ عليهما 900 لتر من الماء من أجل التقاط صور الزفاف.



وظهر العروسان بريسيلا وأليسون في مقطع الفيديو والصور التي كشفت كيفية إعداد العملية المنظمة.



وقال المصور، ويليتون، صاحب فكرة تأجير الطائرة والتقاط الصور للصحيفة: "لقد تعلمت أن أفكر بشكل مختلف من أجل التميز في عملي، فأنا لست مصورا محترفا فقط، بل شخص شغوف جدا بما أفعله، حيث استخدمت هذه الفكرة للحصول على لقطات خارجة عن المألوف".



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المصدر : سبوتنك