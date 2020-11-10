إجبار قطط وكلاب صغيرة على العيش فى آلة ألعاب بالصين

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو اثار غضب كبير في الصين ، ويظهر الفيديو آلة تعرض حيوانات كانت عالقة في مساحة ضيقة في مركز للتسوق في الصين ، حيث كان في أحد الأقفاص ثلاث قطط صغيرة بالداخل في مساحة صغيرة مما لا يسمح لها بالتحرك أو الوقوف ، كما أوضحت تعليمات الآلة أنه يمكن للناس أن يفوزوا بالحيوانات باعتبارها جوائز بعد الفوز بلعبة على الشاشة.

اضافة اعلان





المصدر : اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



