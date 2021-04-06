إجلاء طاقم سفينة شحن هولندية تتقاذفها الأمواج بشكل مرعب

الوكيل الاخباري - أطلقت سفينة الشحن الهولندية "Eemslift Hendrika"، التي كان على متنها 12 شخصا، إشارة استغاثة، بعد أن كادت تغرق بسبب سرعة الرياح وهيجان البحر قبالة سواحل النرويج.

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وقد تمكنت طائرة مروحية من إجلاء طاقم السفينة، إلا أن خطر انقلابها لا يزال قائما، وهي محملة بالنفط.





وذكرت وسائل إعلام أن السفينة الهولندية أرسلت إشارة استغاثة بعد ظهر أمس الاثنين، ما دفع هيئة الموانئ النرويجية والإدارة البحرية إلى التدخل وإنقاذ 8 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 12، فيما استمر4 بحارة، وعلى رأسهم القبطان، في محاولاتهم للسيطرة على السفينة، ولكن بعد أن باتت السفينة مهددة بالانقلاب، سحب رجال الإنقاذ الطاقم المتبقي.



المصدر : روسيا اليوم



