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السبت، 10-07-2021 10:20 ص

إخلاء آلاف المنازل في اليابان بسبب الأمطار الغزيرة



الوكيل الاخباري - أرسلت السلطات اليابانية طلبات إخلاء لأكثر من 120 ألف ساكن في بعض المقاطعات الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة اليوم السبت.

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وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة في بعض المقاطعات الجنوبية باليابان مما دفع بعض الحكومات المحلية إلى إصدار أوامر للسكان بالإخلاء.

 


ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية، رفعت السلطات المحلية حالة التأهب إلى أعلى درجة "5"، (تنبيه المستوى 5 لأولئك الذين يواجهون خطرا وشيكا ولم يعد بإمكانهم الإخلاء).


وذكرت الوكالة اليابانية أن المسؤولين المحليين أصدروا تعليمات لأولئك الذين يجدون صعوبة إخلاء منازلهم أو الانتقال لمكان أخر، باللجوء إلى أماكن آمنة مثل الأسطح والابتعاد عن الأنهار والتلال.

 

كما أشارت إلى عدم وقوع إصابات أو خسائر حتى الآن بسبب الأمطار. 


يأتي ذلك بعد أيام فقط من الانهيارات الأرضية التي شهدتها مدينة أتامي الساحلية جنوب غربي طوكيو بسبب السيول، التي أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 9 قتلى وفقد 20 شخصا.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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