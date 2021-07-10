إخلاء آلاف المنازل في اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

الوكيل الاخباري - أرسلت السلطات اليابانية طلبات إخلاء لأكثر من 120 ألف ساكن في بعض المقاطعات الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة اليوم السبت.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة في بعض المقاطعات الجنوبية باليابان مما دفع بعض الحكومات المحلية إلى إصدار أوامر للسكان بالإخلاء.
Another video of landslide in Izusan, Atami city, 65 miles west of Tokyo #Japan #flood— World Update (@breakers_trend) July 6, 2021
for more click on the link belowhttps://t.co/OATFLOzw0v#earthquake pic.twitter.com/IvgHwIfSLE
وذكرت الوكالة اليابانية أن المسؤولين المحليين أصدروا تعليمات لأولئك الذين يجدون صعوبة إخلاء منازلهم أو الانتقال لمكان أخر، باللجوء إلى أماكن آمنة مثل الأسطح والابتعاد عن الأنهار والتلال.
Japan : heavy rain Flood's— World Update (@breakers_trend) July 5, 2021
for more click on the link belowhttps://t.co/kQ0AOvhmST#flood #disaster #earthquake pic.twitter.com/X1bWrhp6qt
كما أشارت إلى عدم وقوع إصابات أو خسائر حتى الآن بسبب الأمطار.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من الانهيارات الأرضية التي شهدتها مدينة أتامي الساحلية جنوب غربي طوكيو بسبب السيول، التي أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 9 قتلى وفقد 20 شخصا.
المصدر : سبوتنك