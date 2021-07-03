السبت 03-07-2021
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السبت، 03-07-2021 12:19 م

إخماد حريق تحت الماء في خليج المكسيك



الوكيل الاخباري - أعلنت شركة النفط والغاز المكسيكية "بيميكس" أنه قد تم إخماد حريق وقع في خط أنابيب غاز بحري تحت الماء في خليج المكسيك.

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وقالت "بيميكس" في بيان: "تمت عملية إغلاق خط الأنابيب الذي يربط الصمامات وتم وقف تسرب الغاز وهذا ساعد وقف الاحتراق. وعادت ظروف التشغيل العادية".


ووقع الحادث على خط الأنابيب البحرى الواقع على بعد 150 مترا من منصة Ku-Charly فى مياه خليج المكسيك بولاية كامبيتشي، واستغرقت أعمال الطوارئ أكثر من خمس ساعات بمشاركة ثلاث سفن إطفاء ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الحريق.


رافق ذلك تسرب الغاز من خط أنابيب بطول 12 بوصة تحت سطح البحر على عمق 78 مترًا، لكن سبب الحريق غير واضح...  قالت "بيميكس" إنها تحلل الأسباب المحتملة للحادث.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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