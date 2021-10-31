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الأحد، 31-10-2021 04:47 م

إسبانيا.. الحمم البركانية تلتهم سيارة عالم براكين في لا بالما



الوكيل الاخباري - لا تزال التدفقات الهائلة من الحمم البركانية تلتهم المباني والسيارات والأراضي الزراعية في جزيرة لا بالما الإسبانية بفعل ثوران بركان كمبر فيجا.

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ويظهر مقطع فيديو سجله أستاذ علم البراكين والصخور في جامعة أوبسالا، فالنتين ترول، حمما وصخورا منصهرة تلتهم سيارته.


وتسببت تدفقات الصخور المنصهرة المنبثقة من بركان كومبر فيجا بإجلاء حوالي 7500 شخص وتدمير أكثر من 2000 مبنى معظمها منازل سكنية.

 


 

المصدر : سبوتنك

 

 

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