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الثلاثاء، 29-06-2021 11:36 ص

إسبانيا .. رجل يتناول طعامه رغم تهديد لص بالسلاح في وجهه



الوكيل الاخباري - من الطبيعي حين تتعرض لعملية سطو مسلح و يشهر أحد المجرمين مسدسه في وجهك تشعر بالخوف والذعر وتحاول الهروب من هذا الموقف المخيف.

ولكن ما فعله أحد الأشخاص من أصحاب القلوب القوية مثير للغرابة حين تعرض لعملية السطو داخل مطعم.

ففي أحد المطاعم بإسبانيا، ظل رجل شجاع يواصل تناول طعامه في حين اقتحم رجل مسلح المطعم وأشهر السلاح في وجهه، ليظل الرجل المثير للإعجاب جالساً وكأن شيئا لم يكن ويستمر في أكل وجبته وسط ذهول الحاضرين بمن فيهم مقتحم المكان.

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وتبين كاميرات المراقبة الرجل وهو يأكل اجنحة الدجاج قبل لحظات من اقتحام رجل مسلح يرتدي خوذة دراجة نارية وبيده مسدس إلى بهو المطعم في عملية سطو مرعبة.

ويوضح الفيديو المسجل اللص وهو يلوح بمسدسه ويأمر رواد المطعم بتسليم ممتلكاتهم له ، بينما  يظل الرجل يتناول طعامه دون اي خوف من اللص الذي يهدد زبائن المطعم.

ودفع تصرف الرجل الهادئ اللص إلى سرقة اغلب ممتلكات زبائن المطعم و ترك المكان دون الاقتراب منه.

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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