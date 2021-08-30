إعصار إيدا يقطع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في أمريكا

الوكيل الاخباري - ترك إعصار إيدا أكثر من مليون منزل وشركة دون كهرباء في ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة.

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وفقًا لموقع "poweroutage"، فإنه لا توجد كهرباء عند 1000809 أسرة في لويزيانا. أما في ولاية ميسيسيبي المجاورة، فكان أكثر من 40 ألف منزل دون كهرباء.



Footage taken from a backyard in Houma, Louisiana, shows raging winds and rain from Hurricane Ida. pic.twitter.com/B8F7MwJRLA August 30, 2021

وضرب الإعصار الذي تم تقييمه من الدرجة الثانية، ساحل لويزيانا، يوم أمس الأحد، واشتد فوق الولاية، حيث تجاوزت رياحه 165 كيلومترًا في الساعة.





LIVE UPDATES: pic.twitter.com/OsbrFFK2NM SOUND OF FURY: Powerful winds and sheets of rain brought by Hurricane Ida lash a dock in Port Fourchon, Louisiana, as the extremely dangerous Category 4 storm continues to move inland.LIVE UPDATES: https://t.co/S1Phqc9Gta August 29, 2021



ووفقًا للسلطات المحلية، تم إيقاف تزويد مدينة نيو أورلينز تمامًا بالتيار الكهربائي بسبب تأثير الإعصار.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، عن كارثة طبيعية في ولاية لويزيانا، داعيا الجهات المختصة إلى الإسراع بإنقاذ أرواح المواطنين.



المصدر : سبوتنك

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