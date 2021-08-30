الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

حرمان المفلس من التصويت في انتخابات البلدية واللامركزية

وزير الإدارة المحلية يوعز بالاستعداد لاستقبال الشتاء

جولات رقابية على سائقي النقل العام بسبب كورونا

النواب يقر البلديات اليوم وتوقعات بفض الاستثنائية الاسبوع المقبل

وحدة من الجيش تغادر إلى مالي

الصحة تكشف عن آلية الحفاظ على سلامة طلبة المدارس

الصحة تحذر من تراجع الوضع الوبائي في المملكة

الصحة العالمية تحث على منح المدرسين أولوية في إعطاء لقاحات كورونا

أول أردنية تحصل على شهادة هندسة تصنيع محركات الطائرات

البنك الدولي : تحويلات نقدية طارئة لمتضرري كورونا في المملكة

الإثنين، 30-08-2021 12:14 م

إعصار إيدا يقطع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في أمريكا



الوكيل الاخباري - ترك إعصار إيدا أكثر من مليون منزل وشركة دون كهرباء في ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وفقًا لموقع "poweroutage"، فإنه لا توجد كهرباء عند 1000809 أسرة في لويزيانا. أما في ولاية ميسيسيبي المجاورة، فكان أكثر من 40 ألف منزل دون كهرباء.

 


وضرب الإعصار الذي تم تقييمه من الدرجة الثانية، ساحل لويزيانا، يوم أمس الأحد، واشتد فوق الولاية، حيث تجاوزت رياحه 165 كيلومترًا في الساعة.


ووفقًا للسلطات المحلية، تم إيقاف تزويد مدينة نيو أورلينز تمامًا بالتيار الكهربائي بسبب تأثير الإعصار.


وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، عن كارثة طبيعية في ولاية لويزيانا، داعيا الجهات المختصة إلى الإسراع بإنقاذ أرواح المواطنين.

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
photo-1529973565457-a60a2ccf750d

وجبات مجانية مدى الحياة لرجل صيني أطفأ حريقا أمام مطعم

1995952

3 كلاب شرسة تهاجم سيدة في الأرجنتين

london_w555_h555

في روسيا .. رجل يستقر فوق سيارة مسرعة بعد أن صدمته

istockphoto-547237332-612x612

سيدة أمريكية تفاجأ باصطدام طائرة بسيارتها على الطريق السريع

How-to-Choose-a-Jump-Rope

رجل أراد غرس حب الرياضة في أولاده ليحدث ما لم يكن في الحسبان

800x400

مشاهد خيالية لانفجار 15 ناطحة سحاب في الصين دفعة واحدة

أخبار متعلقة
istockphoto-547237332-612x612

سيدة أمريكية تفاجأ باصطدام طائرة بسيارتها على الطريق السريع

top-beaches-oregon-coast-cannon-beach-haystack-rock

اكتشاف آلاف الدولارات الرملية على شواطئ أوريغون الأمريكية

Morning Practice on the Water_IMG_1859_0

شاب أمريكي يستغل غرق الشوارع بالأمطار ليمارس هوايته في التجديف