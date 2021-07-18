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الأحد، 18-07-2021 02:41 م

إعصار من البعوض يلف قرية في أقصى شرق روسيا



الوكيل الاخباري - قال موقع Kamchatka-Inform، إن سحابة كثيفة من البعوض تشبه الإعصار، غطت إحدى القرى في إقليم كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

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وذكر الموقع، أنه تم تصوير هذه الظاهرة غير العادية في أوست كامتشاتسك.

 

وعلى اللقطات ظهر سرب ضخم من هذه الحشرات وهو يشكل عمودا ضخما ليتلاشى بعد ذلك.

 

 

ونقل الموقع عن ليودميلا لوبكوفا المختصة في علم الحشرات قولها، إن مثل هذا "الإعصار" لا يشكل أي خطورة.


وأشارت الخبيرة إلى أن هذه الظاهرة تحدث سنويا ولكن يمكن رؤيتها فقط إذا كان عدد الحشرات كبيرا والظروف الجوية ملائمة.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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