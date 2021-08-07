السبت 07-08-2021
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السبت، 07-08-2021 04:20 م

إنقاذ أمريكي من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد سقوطه على سكة قطار



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعملية إنقاذ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد سقوطه مع كرسيه المتحرك على سكة المترو.

والتقطت كاميرات المراقبة في إحدى محطات المترو في ولاية نيويورك الأمريكية، مجموعة من الركاب، وهم ينتشلون الرجل بعد سقوطه، قبل ثوان من وصول القطار.

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وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال داعمة من قبل المغردين.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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