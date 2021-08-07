إنقاذ أمريكي من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد سقوطه على سكة قطار

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعملية إنقاذ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد سقوطه مع كرسيه المتحرك على سكة المترو.



والتقطت كاميرات المراقبة في إحدى محطات المترو في ولاية نيويورك الأمريكية، مجموعة من الركاب، وهم ينتشلون الرجل بعد سقوطه، قبل ثوان من وصول القطار.

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pic.twitter.com/3ZlqSITWh3 🚨 | NEW: A man in a wheelchair fell onto the tracks of the New York metro, and was saved by strangers seconds before the train arrived August 5, 2021

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال داعمة من قبل المغردين.





المصدر : سبوتنك