إنقاذ حوت عالق في بوابة نهر التايمز بلندن

الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "Evening Standart" البريطانية بأن رجال الإنقاذ البريطانيين تمكنوا من إنقاذ حوت صغير عالق في أحد بوابات نهر التايمز في لندن.

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وكتبت الصحيفة أن الحيوان كان عالقا في باب ريتشموند في جنوب غرب لندن، مضيفة أن إدارة ميناء لندن حاولت قبل وصول رجال الإنقاذ إملاء البوابة بالماء حتى يتمكن الحوت من الخروج منه بنفسه.



وقال ممثل لإدارة ميناء لندن: "في الساعة 19:00 تقريبا مساء أمس الأحد انجرف حوت صغير يبلغ طوله ما بين 3 و4 أمتار ويفترض أنه من نوع حوت المنك، إلى الشاطئ".

وشارك في عملية إنقاذ الحوت ممثلون عن المعهد الوطني الملكي لقوارب النجاة ورجال إطفاء وغواصون.

Rescuers in London raced to rescue a minke whale that got trapped in a lock on the river Thames. They need to keep it hydrated while they attempt to get it onto a dinghy to be transported to deeper water. Video: @chopchopmate/Twitter via CNN, used with permission pic.twitter.com/uN7Dhd4khk May 10, 2021

المصدر : روسيا اليوم