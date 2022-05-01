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الأحد، 01-05-2022 12:28 م

إنقاذ رضيع صيني تعلق من رأسه بنافذة



الوكيل الاخباري - نجحت عناصر الحماية المدنية الصينية فى إنقاذ طفل رضيع علقت رأسه بين قضبان نافذة.

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وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجابة عناصر الحماية المدنية لإنهاء الأزمة.

 



ووجد المنقذون الطفل وقد تعلق بالجهة الخارجية من النافذة حيث تدلى جسده الصغير من بين القضبان فيما علقت رأسه لتمنعه من السقوط من المبنى.


أخرج اثنان من المنقذين رأس الطفل وجسده بالكامل بعناية من بين القضبان، فيما ظل الرضيع هادئا مستستلما خلال محاولات إخراجه.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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