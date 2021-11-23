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الثلاثاء، 23-11-2021 09:27 ص

إنقاذ سيارة نقل أموال تحمل 5 ملايين جنيه بـ حبل غسيل في مصر

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الوكيل الإخباري - تعرضت سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات في مدينة الإسكندرية المصرية لموقف طريف، حيث توقفت في وسط الطريق بعد أن تعطلت وغمرتها مياه الأمطار ما دفع موظفي الشركة إلى اللجوء لنقل الأموال خوفًا من سرقتها بواسطة «حبل غسيل»

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المصدر - البيان 

 

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