إنقاذ سيارة نقل أموال تحمل 5 ملايين جنيه بـ حبل غسيل في مصر

الوكيل الإخباري - تعرضت سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات في مدينة الإسكندرية المصرية لموقف طريف، حيث توقفت في وسط الطريق بعد أن تعطلت وغمرتها مياه الأمطار ما دفع موظفي الشركة إلى اللجوء لنقل الأموال خوفًا من سرقتها بواسطة «حبل غسيل»
خبر طريف.. إنقاذ سيارة نقل #أموال تحمل 5 ملايين جنيه بـ #حبل_غسيلhttps://t.co/RGMszsiq53#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DyjO8z9Sv8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 23, 2021
المصدر - البيان
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