الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف

الملك: نؤكد على احترام وسيادة الأراضي الأوكرانية والحفاظ على سلامة المدنيين

إلغاء نظام التناوب في 62 مدرسة حكومية في جرش

مدير عام الضمان: نسعى للوصول لصفر من حوادث العمل

هام حول آلية تأجيل الأقساط لشهر نيسان

جامعات تعلن تعليق دوامها

مواطنون يطالبون بشمول تأجيل أقساط شركات التمويل اسْوة بالبنوك

الملك في برلين اليوم ويلتقي الرئيس الألماني

الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

الثلاثاء، 15-03-2022 01:30 م

إنقاذ شابة سعودية في الإمارات أثناء تسلقها الجبال



الوكيل الاخباري - تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة في الإمارات من إنقاذ مصابة سعودية تبلغ من العمر 28 عاما في منطقة جبلية أثناء تسلقها الجبال.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية السعودية تبلغ من العمر 28 عاما في منطقة جبلية بدبا الفجيرة، حيث تم تلقي بلاغ يفيد بتعرض فتاة من الجنسية السعودية لتعب وإرهاق شديدين أثناء تسلقها الجبال. 

 


هذا وجرى التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.


 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
209823U230_

إنجلترا .. ولادة نادرة لحمل بخمسة قوائم

51251542335_527252b3d9_b

فيديو يظهر جسورا غمرتها مياه الفيضان في أستراليا

622af8ee42360472797ccbf3

مدوّن أمريكي يصوّر جسما غريب المنشأ في سماء كييف

24-02-22-726257520

زحام حول صحن الطواف بعد رفع الإجراءات الاحترازية

download-54-768x511

باتمان يتجول في شوارع الرياض!.. ما القصة؟

EtGJH0sbybM

تصوير جوي يظهر منازل لوغانسك الأوكرانية المدمرة

أخبار متعلقة
download-54-768x511

باتمان يتجول في شوارع الرياض!.. ما القصة؟

621f3cd64c59b724b60c7409

فيديو متداول لمسافر تايلاندي في أول رحلة مباشرة إلى السعودية

20b81386-9f7c-4271-9c0a-9f10bd4a48fb_16x9_600x338

سعودي يسير 239 كيلومترا على الأقدام احتفالا بيوم التأسيس

6208d9164236041a1721d24f

شاهد ردة فعل ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة