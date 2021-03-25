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الخميس، 25-03-2021 01:58 م

إنقاذ عشرات الدلافين من موت مؤكد بأحد الشواطئ السعودية



الوكيل الاخباري - أنقذت السلطات المحلية السعودية، الأربعاء، عشرات الدلافين الصغيرة من الموت بعدما جنحت إلى أحد الشواطئ شمال غربي المملكة.

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وقالت صحيفة "المدينة" المحلية، إن الرياح واضطراب الأحوال الجوية قذفت بعشرات الدلافين إلى الشاطئ في خور الثقبة برأس الشبعان (35 كلم جنوب محافظة أملج).

 


وأضافت أن سكان المنطقة أبلغوا قوات حرس الحدود، التي بدورها أبلغت مكتب وزارة البيئة بأملج، فسارع بعملية الإنقاذ بمشاركة عدة جهات بالمحافظة، وبحضور المحافظ نايف المريخي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إن العشرات من هذه الحيوانات البحرية تم إنقاذها من الموت المحتم، بما يفوق 40 دولفينا، فيما نفق نحو 7 منها على الشاطئ.


وأوضحت أن جنوح الدلافين في شاطئ الشبعان جاء بسبب رياح قوية تسببت في تدني مخزونات الغذاء لديها، وتغير درجات الحرارة بالارتفاع أو الانخفاض على نحو غير معتاد، أثر في ظروفها البيئية، مما دفعها للجوء إلى الشاطئ، حيث علقت في منسوب مياه منخفض لم يمكّنها من السباحة أو العودة إلى أعماق البحر.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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