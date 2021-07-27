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الثلاثاء، 27-07-2021 11:43 ص

إنقاذ قطة عالقة داخل قبو منزل بعد فيضانات مروعة في أمريكا



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب ينقذ قطة كانت عالقة في قبو أحد المنازل بعد فيضانات مروعة في مدينة سيدار في الولايات المتحدة.

وأخرج الشاب سيرجيو غارسيا القطة تحت أنظار صاحبها الذي التقطها وقبلها وشكر سيرجيو على إنقاذه لها.

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وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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