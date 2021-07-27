إنقاذ قطة عالقة داخل قبو منزل بعد فيضانات مروعة في أمريكا

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب ينقذ قطة كانت عالقة في قبو أحد المنازل بعد فيضانات مروعة في مدينة سيدار في الولايات المتحدة.



وأخرج الشاب سيرجيو غارسيا القطة تحت أنظار صاحبها الذي التقطها وقبلها وشكر سيرجيو على إنقاذه لها.

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وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.







More coming up on 2News at 6 p.m. From Cedar City, with video via Sergio Garcia, it looks like a kitty made it safely out of a basement apartment, with a little help.More coming up on 2News at 6 p.m. pic.twitter.com/eaXMpRxoA3 July 26, 2021

المصدر : سبوتنك