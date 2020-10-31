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السبت، 31-10-2020 04:37 م

إوزة تحاول طرد كلب من نوع بيتبول اراد اللعب في بحيرتها



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  مقطع فيديو طريف يرصد محاولة إوزة لطرد كلب من نوع "بيتبول"  من داخل بحيرتها الصغيرة في إحدى المزارع.

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وحسبما تبين في الفيديو حاول الكلب الاقتراب من خزان الإوزة الصغير، حيث أراد اللعب بالماء، الا ان الإوزة بدأت بمهاجمته فورا وحاولت طرده من المكان.


 

المصدر : سبوتنيك 

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