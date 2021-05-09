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الأحد، 09-05-2021 12:17 م

ابتكار جديد يقدم لك البيتزا خلال 3 دقائق فقط في إيطاليا



الوكيل الاخباري - ظهر ابتكار جديد في العاصمة الإيطالية روما يمكنه إعداد وتحضير البيتزا في وقت قياسي، ليسهل بذلك الحصول على هذا الطعام المحبب للملايين حول العالم.

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وقال موقع "wantedinrome" إن الابتكار الجديد عبارة عن ماكينة جديدة يمكنها تقديم شرائح البيتزا المخبوزة الطازجة في 3 دقائق فقط.


وأوضح الموقع أن الماكينة الجديدة تسمى "مستر جو بيتزا"، وهي تتيح لمستخدميها الاختيار بين 4 أًصناف مختلفة من البيتزا تتراوح تكلفتها بين 4.5 و6 يورو، فكل ما على العميل أن يضع العملات المعدنية داخل الماكينة واختيار الطعم المفضل له والمشروب ثم يترك الماكينة تؤدي عملها، ويستمتع العميل بمشاهدة الماكينة وهي تعجن وتجهز المكونات وذلك من خلف نافذة زجاجية صغيرة.



وتنوعت آراء العملاء تجاه الماكينة، وهي واحدة من أوائل هذا النوع من الماكينات في روما، إذ قال البعض إنها "مقبولة إن كنت في عجلة من أمرك"، بينما قال آخرون إنها "مريعة".

وأعلن كلاوديو زامبيجا،: "تبدو جيدة لكنها أصغر بكثير من التي تقدمها المطاعم والمكونات أقل على سطحها"، فيما لم تعجب فابريتسيا بوجيسا، بإنتاج الماكينة، وقالت:"إن مذاقها أقرب إلى الـ"بيادينا" و لكن لا بأس بها و لكنها ليست بيتزا"، والبيادينا هو نوع من الخبز الناعم الرقيق السماكة مشهور في شمال إيطاليا.


يشار إلى أن هذا الاختراع يأتي بعد أكثر من 100 عام على ابتكارالإيطالي رافايلي إسبوزيتو أشهر أنواع البيتزا في القرن التاسع عشر بمدينة نابولي.


 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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