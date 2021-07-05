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الإثنين، 05-07-2021 12:25 م

اختبار قاس لكلب من أجل انضمامه لقوات عسكرية عالمية



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إجراء اختبار قاس لكلب من أجل تأهيله للانضمام لقوات عسكرية.

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ولم يحدد ناشرو الفيديو المزيد من التفاصيل حول ملابسات التقاط الفيديو أو البلد التي خضع فيها هذا الكلب للاختبار.



ويظهر المقطع الكلب وهو يؤدي اختبار شديد الصعوبة حيت تطلب أن يسير الكلب وهو معصوب العينين فوق حبلين بينما حمل حبل آخر في فمة.

وبالفعل نجح الكلب في الوصول إلى الطرف النهائي للحبلين بعد عناء حيث كافح للحفاظ على توازنه، كما أنه كاد يسقط عدة مرات خلال مسيرته قبل أن يستعيد توازنه.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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