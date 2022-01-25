الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

الثلاثاء، 25-01-2022 02:30 م

ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار



الوكيل الاخباري - بلغ ارتفاع الكثبان الثلجية بعد تساقط الثلوج الغزيرة في قرية (بخمارا) الواقعة في منطقة (غوريا) الجبلية الجورجية 4 أمتار.

وبدأ السكان المحليون بتبادل الصور الفوتوغرافية بهذا الشأن على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اضافة اعلان


وأظهرت الصور الفوتوغرافية أن الكثبان الثلجية قد أغلقت أبواب ونوافذ المنازل.

 

 

وطالب السكان في مجموعة  "بخمارا" التي شكلوها على "فيسبوك" من السلطة المحلية البدء في تنظيف القرية من الثلج.

 

ويشكو بعضهم من أن الثلوج قد ألحقت أضرارا بالشرفات الأمامية والبنية التحتية المحيطة.

وتعاني مناطق أوزورغيتي، لانتشوتي، تشوخاتاوري الجبلية الجورجية من انقطاع الكهرباء.

 

وقد أعلنت  شركة Energo-pro Georgia الجورجية أنها تمكنت من توصيل الكهرباء إلى بعض القرى وقالت أن الإمداد بالكهرباء في بقية القرى سيستأنف بعد قليل.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d74308b0-1f3e-49c0-8399-67d99090d29f_16x9_1200x676

تهوّر أم شجاعة؟.. شاهد هذا الفيديو المرعب واحكم بنفسك

61ec03dc4236041911547f25

قرية إسبانية تواجه خطر انهيار صخرة عملاقة

JJDNaom_CdM

العثور على حوت زعنفي عملاق على الشواطئ الإسبانية

61e80a1e423604117c1d9e8f

شاهد كيف تتدرب وحدة النخبة النسائية الصينية

maxresdefault

حيوانات تجري حوارا تلفزيونيا و'تعبر عن رأيها بصراحة'

suG6qLZI3HY

أمريكا .. رجل شجاع يصارع دبا كاد أن يفتك بكلبه

أخبار متعلقة
61e5dafe4236047d0f14aba7

شاهد عن قرب.. لحظة انفجار بركان في المحيط الهادئ

7bZpaoqnPm8

العثور على دبابة عائمة قرب سواحل إندونيسيا