الأربعاء 18-11-2020
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الأربعاء، 18-11-2020 04:54 م

استخدام أعلى مصعد بالعالم للاستمتاع بأجواء فيلم أفاتار.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات يظهر من خلالها تمكين السائحين الاستمتاع بالأجواء التي ألهمت فيلم "أفاتار" بالصعود إلى حافة جبل باستخدام أعلى مصعد كهربائي في العالم في حديقة جانغجيايجي في الصين.


ويمكن للمصعد، المسمى بـ"100 تنين"، الانطلاق إلى ارتفاع يبلغ 300 متر في زمن قدره 88 ثانية فقط وتشتهر المنطقة بإلهامها للمخرج الأمريكي جيمس كاميرون لكتابة الفيلم الحائز على جائزة أوسكار وتم تصويره فيها.

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المصدر : صدى البلد 

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