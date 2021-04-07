استراليا .. عمال يتشبثون بالحبال بعد فشلهم في تركيب زجاج أحد المباني الشاهقة

الوكيل الاخباري - كشف مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لفنيين وهم يتدلون عبر أحبال على بعد مئات الأمتار في الهواء من مبنى شاهق، حين أدركوا أن النافذة الزجاجية التي يقومون بتثبيتها غير مناسبة.



ويوضح فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لعاملين يتدلون من المبنى بواسطة الحبال أثناء وضع ألواح الزجاج.

اضافة اعلان





ولكن بعد تدلي العاملين عبر مئات الأمتار بوجهة مبنى ضخم، اكتشفوا أن اللوح الزجاجي غير مناسب وكان أكبر من المطلوب ليظل العاملين عالقين في السماء.



فيما تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 106،00 مرة ، حيث علق المئات من مستخدمي TikTok بأنهم شعروا بالقلق لمجرد مشاهدة اللقطات التي يقشعر لها الأبدان.





المصدر : صدى البلد