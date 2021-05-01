اعتقال مطلق النار على أحد المنازل في مدينة الرياض

الوكيل الاخباري - ألقت قوات الأمن السعودية القبض على زوج مسلح، الجمعة، بعد أن هاجم زوجته بالذخيرة الحية في مدينة الرياض.

اضافة اعلان



ووفق بيان لشرطة منطقة الرياض، تم القبض على الزوج بعد مهاجمته منزل عائلة زوجته، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.







ضبط مطلق النار على أحد المنازل بمدينة

عدة مرات على منزل أهل زوجته؛ بعد رفضها البقاء معه وطلبها الخُلع !

pic.twitter.com/nNJ2MbbQbs ♦️ #شرطة_الرياض ضبط مطلق النار على أحد المنازل بمدينة #الرياض عدة مرات على منزل أهل زوجته؛ بعد رفضها البقاء معه وطلبها الخُلع ! #فيصل_مطلق_نار_عرقه April 30, 2021



هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الزوج الغاضب في سيارته المتوقفة أسفل جنب المنزل، قبل أن يبادر بإطلاق النار تجاه نوافذ المنزل، لتتراجع الأم إلى الوراء وتطلب من شخص آخر التراجع.



وأثار مقطع الفيديو، ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت وسائل الإعلام السعودية قصة الزوجة ومعاناتها مع زوجها، الذي سبق أن لجأت للمحكمة لإنهاء ارتباطها به.



المصدر : سبوتنك

