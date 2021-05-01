السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

شركات النفط الكبرى تستأنف تسجيل الأرباح بعد خسائر هائلة في 2020

المياه تحدد أرقام هواتف للإبلاغ عن شكاوى المواطنين

تونس.. لقاحات كورونا تفجر خلافا جديدا بين رئاستي الدولة والحكومة

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني بوفاة الأمير محمد بن طلال

8 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

فرق تفتيش الأمانة تنذر 19 منشأة مخالفة

دراسة جديدة تكشف ما الذي يفعله اعتياد شرب القهوة في الدماغ

خروج قطار مصري جديد عن السكة الحديدية - صور

إعطاء اللقاح دون منصة في حال تطعيم كافة المسجّلين

التربية : نتابع قضية الطلبة الأردنيين في كازاخستان

السبت، 01-05-2021 01:35 م

اعتقال مطلق النار على أحد المنازل في مدينة الرياض



الوكيل الاخباري - ألقت قوات الأمن السعودية القبض على زوج مسلح، الجمعة، بعد أن هاجم زوجته بالذخيرة الحية في مدينة الرياض.

اضافة اعلان

ووفق بيان لشرطة منطقة الرياض، تم القبض على الزوج بعد مهاجمته منزل عائلة زوجته، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الزوج الغاضب في سيارته المتوقفة أسفل جنب المنزل، قبل أن يبادر بإطلاق النار تجاه نوافذ المنزل، لتتراجع الأم إلى الوراء وتطلب من شخص آخر التراجع.

وأثار مقطع الفيديو، ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت وسائل الإعلام السعودية قصة الزوجة ومعاناتها مع زوجها، الذي سبق أن لجأت للمحكمة لإنهاء ارتباطها به.

 

 

 


المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
117500151

آلاف الببغاوات تغزو مدينة أسترالية

JPcR4A4avRI

فراشة غير عادية تحمل على جناحيها الرقم 88

unnamed

نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بحيرة القرعون اللبنانية

drone-s-eye-view-of-pedestrian-suspension-bridge-in-arouca-portugal

البرتغال تدشن أطول جسر مشاة معلق في العالم

136b8ede-e65c-40bf-a9ee-dabf7e08bce1-AP_20351380871747

لحظات خاصة للأمير وليام وزوجته مع أطفالهما تحصد مليون مشاهدة

42420324-9529923-Health_workers_install_oxygen_cylinders_for_COVID_19_patients_at-a-41_1619797736836

وفاة سيدة هندية بعد سحب أسطوانة الأوكسجين منها وإعطائها لشخصية مهمة

أخبار متعلقة
unnamed-5

مشهد للبرد في حائل السعودية يحظى بانتشار واسع

squall-sig_gcnx9y

زوبعة مائية قبالة سواحل فلوريدا

1591780824668

حيلة بسيطة للتغلب على إغلاق المطاعم في هونغ كونغ

82f76913c800483284b0a24d4559ea73

السماء تمطر حجارة جليدية كبيرة على ولاية أمريكية

b8kk6g_web

مئات الدلافين تشارك في مسابقة سباحة في كاليفورنيا

iStock-820075364

شاهد كيف يعبر اليابانيون الطرق العامة