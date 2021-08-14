السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 10:56 ص

افتتاح مدرسة دون مقاعد أو فصول في الدنمارك



الوكيل الاخباري - افتتحت الدنمارك مدرسة فريدة من نوعها في مدينة فاردي في الجنوب الغربي لغوتلاند، إذ أنها بلا فصول دراسية أو مقاعد بالشكل التقليدي المعروف.

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وقالت شبكة "يورونيوز" إن مدرسة "فيللو" الجديدة ستكون نقطة ارتكاز للمشروع التعليمي الجديد، حيث ستستقبل قريبا 900 تلميذ، وتم تصميم المدرسة دون فصول دراسية، أو مقاعد دراسية، وعوضاً عن ذلك، ثمة قاعات تتباين تجهيزاتها بحسب المواد الدراسية.

 



من جانبه صرح مدير المدرسة، موتن مولر جنسن بأنه: "من الواضح أن الغرف مصممة بحيث تكون مخصصة لمادة دراسية بعينها"، كما تم تصميمها باستخدام المواد التي تخلق بيئة ترحيبية بالتلاميذ وتبعث في نفوسهم السعادة والاطمئنان بحيث يشعر الأطفال وكأنهم في منازلهم.

وأعرب رئيس بلدية فاردي، إريك بول، عن تفاؤله بأن تؤسس هذه المدرسة لمنهج تعليمي يستجيب لمتطلبات المستقبل، لافتاً إلى أن تكاليف بناء هذه المدرسة بلغت 12 مليون يورو.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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