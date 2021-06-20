الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

' جورة الفرس ' في عمان بلا مياه منذ 10 سنوات

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

صلح عمان: 9 ساعات في الاستماع لأحد شهود قضية مستشفى السلط

وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد، 20-06-2021 02:34 م

افتتاح نصب تذكاري لجورج فلويد في نيويورك



الوكيل الاخباري - افتتح نصب تذكاري مصنوع من الحجر الأبيض تكريما للأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي توفي على أيدي ضباط الشرطة.

ووضع النصب التذكاري، الذي يبلغ طوله مترين في مدينة نيويورك الأمريكية.

اضافة اعلان

 

 

واستضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عائلة المواطن جورج فلويد، الشهر الماضي، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاته على يد الشرطة.


وصُور الشرطي ديريك شوفين، 45 عاما، في مقطع فيديو وهو ضاغط على رقبة فلويد مكبل اليدين لأكثر من تسع دقائق خلال محاولة اعتقال فلويد في 25 مايو/ أيار 2020، لتمريره ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cfe3808d-9c16-46a6-a63b-6f463392cd06-BlackBear

دب أسود يدمر عددا من السيارات في بلدة أمريكية بحثا عن الطعام

tower-5425011_1280

طيار أمريكي يدخل في إعصار التنين ويقوم بتصوير الحادثة

open-mouth-saltwater-crocodile-mekong-delta-vietnam_181624-34687

فيضانات القرم تسهم بفرار تماسيح يتم التقاطها بإسلوب مثير

building-1

في الصين .. بناء برج سكني خلال يوم واحد فقط !

ticklish-stingray-video-stirs-controversy-tiktok (1)

فيديو لرجل مع سمكة يجذب ملايين المشاهدات ويثير انتقادات واسعة

orig-16239401414ReKGTZ5P7cnb03yDuyyFq3Q9GGPJwHy7KypM9S7

طائرات روسية تتزود بالوقود في الجو

أخبار متعلقة
Suspect-in-Custody-After-Randomly-Punching-Asian-Woman-in-Chinatown

امرأة آسيوية تتعرض لموقف عنيف في أحد مطاعم نيويورك