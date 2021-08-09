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الإثنين، 09-08-2021 12:24 م

اكتشاف سفينة جليدية عملاقة في القطب الجنوبي عبر خرائط غوغل



الوكيل الاخباري - رصد مستخدمو خرائط "غوغل" مشهدا غريبا جدا وثقته عدسات الأقمار الصناعية في القارة القطبية الجنوبية أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعته بين المتابعين.

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اكتشف مستخدمو وعشاق برنامج خرائط "غوغل" الشهير (Google Earth) مشهدا غريبا لسفينة متجمدة أطلقوا عليها اسم "سفينة الجليد".

وبحسب موقع ladbible" الذي نشر خبرا عن الصورة بعد تصدرها المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي لدى المستخدمين، اعتقد المستخدمون أنهم اكتشفوا سفينة جليدية عملاقة ملقاة على جبل جليدي عائم قبال سواحل القطب الجنوبي المتجمد.

 



ويشبه الهيكل أو الشكل المكتشف- الذي لم يتم تأكيد طبيعته بعد- السفينة، ويبلغ طوله 400 قدم تقريبا (121.92 متر)، ويبدو أنها (السفينة) تمتلك مداخن أيضا.
ورافق اكتشاف هذا الهيكل موجة غريبة من "نظريات مؤامرة مختلفة حول وجود أشياء مخفية في القارة الجليدية".

واكتشف أحد المواطنين الهيكل وأرسله إلى أحد الأشخاص الناشطين على "يوتيوب"، حيث قام الأخير بتصوير حلقة عن السفينة ونشرها على قناته.

وقال صاحب القناة خلال الفيديو: "أيا كان ذلك، لكنه يبدو هذا وكأنه سفينة. سفينة جليدية، ويبدو وكأنه سفينة بطول 400 قدم موجودة هناك قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية".

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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