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الأحد، 12-12-2021 10:23 ص

اكتشاف مخلوق نادر شبيه بالكائنات الفضائية في أعماق المحيط الهادئ



الوكيل الاخباري - تداولت تقارير أنباء عن رصد سمكة غريبة، تشبه بلكائنات الفضائية بسبب تكوينها العجيب، تعيش في أعماق فسيحة بأسفل المحيط الهادئ، قبالة سواحل مدينة ‏كاليفورنيا الأمريكية، الأسبوع الماضي.‏

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وتم رصد المخلوق على عمق 2000 قدم، وتتمتع برأس نصف شفاف يكشف عن عيونها المتوهجة.


ولفت معهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتيري، إلى أن السمكة النادرة تدعى "سمكة البرميل"، وتم رصدها بواسطة مركبته التي تعمل عن بعد.

 



ويقول وصف فيديو السمكة الذي نشره المعهد: "لقد سجلت مركباتنا التي يتم تشغيلها عن بعد أكثر من 5600 غطسة ناجحة، وسجلت أكثر من 27600 ساعة من الفيديو، ورغم ذلك فقد صادفنا هذه السمكة 9 مرات فقط".

وتحتوي السمكة المراوغة على اثنتين من المسافات البادئة الصغيرة في المكان الاعتيادي للعينين، وبدلا من ذلك، تظهر عيناها كاثنين من الأجرام السماوية الخضراء المتوهجة خلف وجهها، والتي تتجه نحو أعلى رأسها.

وبينما يتسم جسم السمكة بالدكانة في الغالب، فإن الجزء العلوي من رأسها شفاف وعينيها ظاهرتين بوضوح.

وتم رصد "سمكة البرميل" خلال رحلة استكشافية بقيادة راشيل كارسون في خليج مونتيري قبالة ساحل كاليفورنيا الأسبوع الماضي،رغم أن وصفها لأول مرة في عام 1939، بحسب موقع "سي نت".

ووفقا لعلماء الأحياء التطورية، فقد طورت "سمكة البرميل" إحساسا بصريا قويا، نتيجة البيئة القاسية التي تعيش فيها، حيث لا يمكن لأشعة الشمس الوصول إليها،كما أنها عندما ترصد فريسة مناسبة،تهاجمها من الظلام وتبتلعها سريعا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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