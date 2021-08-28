الأبقار في إسبانيا تغنيك عن خريطة غوغل .. مرشدك السياحي الجديد

الوكيل الاخباري - السفر إلى شواطئ إسبانيا في فصل الصيف من الوجهات السياحية الرائعة بالنسبة للكثير من الناس، وغالبا ما يحتاج السائحون للتعرف على المنطقة إلى استخدام التقنيات الذكية، لكن هذه المرة ستستغني عن استخدام خريطة "غوغل"، لوجود مرشد سياحي طبيعي على الطريق في انتظارك لكن من نوع مختلف.

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قام أحد الشباب بتصوير مقطع فيديو سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رهيب، حيث صوّر الشاب بقرة على الطريق في إسبانيا ترشدهم نحو وجهتهم بشكل صحيح.



وقام الشباب بإلقاء التحية على البقرة، وسؤالها:

"من أي اتجاه يقع شاطىء بولونيا"، لينصدموا بردة فعلها الفوري، حين أجابتهم بإيماءة برأسها نحو اتجاه الشاطئ، وكأنها فعلا فهمت سؤالهم وتلك كانت الإجابة حقا.



وعلّق الشباب بأنهم "لم يصدّقوا ما كان يحدث معهم، لأنهم قاموا بسؤالها من باب الدعابة ولم يتوقعوا أنها فعلا مرشد سياحي بامتياز، تفهم ما يقولونه".







المصدر : سبوتنك