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السبت، 16-04-2022 01:11 م

الأغلى في العالم.. هل سمعت بـ'البطيخ الأسود'؟



الوكيل الاخباري - إذا كنت من عشاق البطيخ ومستعدا لدفع الكثير من الأموال لقاء تذوق نوع خاص من هذه الفاكهة، فعليك تجربة تناول "دينسوك" الذي يعد الأغلى في العالم.

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ويعد بطيخ "دينسوك" الياباني النادر، الأغلى في العالم، إذ يمكن أن يبلغ ثمنه 6 آلاف دولار، وفقا لوزنه.

 


ويزرع هذا النوع من البطيخ في جزيرة هوكايدو الشمالية فقط، ويتميز بحلاوته الشديدة المختلفة عن باقي أنواع هذه الفاكهة، كما أنه يأتي بلون أحمر غامق، مع عدد قليل جدا من البذور.


كذلك يتميز بطيخ "دينسوك" بقشرته القاسية ذات اللون الأخضر الداكن والذي يتحول للأسود أحيانا، وفقما ذكر موقع مجلة "ذا غاردين".

 



وفيما يتعلق بزراعة هذا النوع من البطيخ، فإنه يتطلب مساحة أرض واسعة لتمدده الأفقي السريع في التربة، كما أنه يستلزم الكثير من الاهتمام والرعاية، علما أن محصوله غالبا ما يكون متواضعا.


جدير بالذكر أن "دينسوك" لا يزرع خارج اليابان، إلا أن بذوره بدأت تتوفر للبيع في كل من أوروبا وأميركا.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

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