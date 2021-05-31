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الإثنين، 31-05-2021 04:26 م

الأمن اللبناني يقتحم منزلا ويحرر طفلا قيدته أمه بالسلاسل



الوكيل الاخباري - استطاعت قوى الأمن الداخلي اللبناني من إلقاء القبض على امرأة في منطقة جويا، بعد توافر معلومات عن تعنيفها لابنها، وربطه بالسلاسل المعدنية لعدة أيام.

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وأفاد موقع "النشرة" اللبناني، بأن "فصيلة جويا في قوى الأمن الداخلي داهمت أحد المنازل في البلدة، وألقت القبض على والدة، بعد توافر معلومات عن تعنيفها لابنها، وربطه بالسلاسل المعدنية لعدة أيام".


ويظهر الفيديو دخول عناصر من القوى الأمنية اللبنانية إلى المنزل عبر خلع الباب، بعد أن طرقوا عليه دون أن يجيب أحد، وتبين أن الطفل مربوط بسلسلة معدنية في قدمه، إلى جانب نافذة.

 

 


المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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