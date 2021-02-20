الإكوادور .. مقدم برامج يتعرض لهجوم وسرقة على الهواء مباشرة

الوكيل الاخباري - تعرض الصحفي الرياضي الإكوادوري دييغو أوردينولا ومصوره للسرقة خلال بث مباشر.

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وتم تصوير لحظة الهجوم ونشرها على حساب الصحفي على تويتر.



اقترب رجل مجهول يرتدي قناعا من الصحفيين وبدأ يهدد بمسدس.

تمكن من سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمشغل، بحسب ما ذكرته "تي في زفيزدا".



حاول طاقم التصوير اللحاق بالسارق، لكنه هرب على دراجة نارية مع شريكه.



بعد الحادث، دعا أوردينولا في تغريدة على صفحته على تويتر إلى "مكافحة الجريمة في الإكوادور".



المصدر : سبوتنك



