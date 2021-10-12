الإمارات تعلن عن أول محقق آلي.. روبوت للتحقيق في جرائم الأطفال

الوكيل الاخباري - كشفت شرطة أم القوين في الإمارت العربية المتحدة، النقاب عن أول محقق آلي يتم اعتماده في جرائم الأطفال.

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وحسب موقع "الإمارات اليوم" فإن الروبوت الجديد الذي أُطلق عليه اسم "روبوتوك"، قد بدأ عمله رسميا في أ1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لما أعلنته القيادة العامة لشرطة أم القوين.



وقد أصدر اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين بطاقة وظيفية للروبوت، مؤكدا أنه معني بالتحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال.



وقالت القيادة العامة لشرطة أم القوين إن الروبوت مارس عمله كفترة تجريبية مدة 3 سنوات، لافتة إلى أنه "حقق نتائج مبهرة في التحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال".



وعن طبيعة اللغة التي يتحدث بها "روبوتوك" أثناء التحقيق، قالت شرطة أم القوين إنه يمكنه التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، بجانب استخدامه اللهجة المحلية.



وأوضحت أن الروبوت لديه القدرة على الكشف عن حالات الأطفال النفسية، ويمكنه تغيير تعابير وجهه 360 مرة، وهو ما يمكنه أن يؤدي إلى طمأنينتهم أثناء التحقيق.



وأوضحت أن روبوتوك يمكنه معرفة من قام بالتحقيق معهم، عن طريق "تقنية «تمييز الوجه»، وقراءة تعابيره، ونطق الأسئلة المكتوبة لتوجيهها للطفل من خلال شاشات التحكم، وعرض صور المشتبه بهم من خلال جهاز آي باد".



يشار إلى أن الإعلان عن الروبوت الجديد يتزامن مع انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، وهي المناسبة الأهم في تاريخ الإمارات حديثا.

المصدر : سبوتنك

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