البرازيل .. تمساح يستخدم ذكاءه لتحرير نفسه من قبضة الأناكوندا المميتة

الوكيل الاخباري - رصدت مصورة أمريكية معركة نادرة قد يصادفها بعض الأشخاص مرة واحدة فقط في حياته، حيث استمرت لمدة 40 دقيقة بين تمساح عملاق وحية أناكوندا، من أجل البقاء.

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وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن الفيديو تم إلتقاطه في سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء رحلة بمركب لمصورة أمريكية تدعى كيم سوليفان في أحد أنهار البرازيل.







ويظهر في الفيديو الأناكوندا وهي تلتف حول التمساح، وتشل حركة بعض أرجله.



وتقول المصورة إنه خلال الصراع، كان التمساح يحاول تحرير نفسه من القبضة المميتة دون جدوى، كما كان يلهث كي يتنفس بعض الهواء، بينما كانت الأناكوندا تزيد قبضتها أكثر فأكثر.



وأضافت أنه مع مرور الوقت بدأت الكفة تميل نحو انتصار الأناكوندا.



ولكن في لحظة، تغير المشهد بعد أن لجأ التمساح لخطة جديدة، عندما قرر النزول تحت الماء، ثم صعد مرة أخرى، مما جعل الأناكوندا تبحث عن الهواء.



وبعدها بوقت قليل ظهر التمساح على سطح الماء، لكن كان بمفرده هذه المرة، ثم شاهدنا الأناكوندا تهرب من الموت غرقا إلى ضفة النهر حيث عادت بسرعة إلى الحفرة التي جاءت منها.



ووفقا لمصورة الفيديو، انتهت المعركة بالتعادل، دون انتصار أحد.

المصدر : سبوتنك