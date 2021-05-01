السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

شركات النفط الكبرى تستأنف تسجيل الأرباح بعد خسائر هائلة في 2020

المياه تحدد أرقام هواتف للإبلاغ عن شكاوى المواطنين

تونس.. لقاحات كورونا تفجر خلافا جديدا بين رئاستي الدولة والحكومة

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني بوفاة الأمير محمد بن طلال

8 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

فرق تفتيش الأمانة تنذر 19 منشأة مخالفة

دراسة جديدة تكشف ما الذي يفعله اعتياد شرب القهوة في الدماغ

خروج قطار مصري جديد عن السكة الحديدية - صور

إعطاء اللقاح دون منصة في حال تطعيم كافة المسجّلين

التربية : نتابع قضية الطلبة الأردنيين في كازاخستان

السبت، 01-05-2021 01:50 م

البرتغال تدشن أطول جسر مشاة معلق في العالم



الوكيل الاخباري - دشنت البرتغال أطول جسر مشاة معلّق في العالم شمالي البلاد، بطول يبلغ 516 مترا وعلى علو 175 مترا فوق نهر بايفا.

اضافة اعلان

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن الجسر يتألف من 127 منصة مشبّكة متصلة ببعضها البعض ودعائم معدنية يبلغ طول كل منها 1.20 متر وترتبط بأسلاك فولاذية مع الركائز المقامة على شكل حرف "في" اللاتيني من جانبي الجسر.

 



وقال مارسيو سواريس المقيم في المنطقة: "أعيش هنا وعندما سمعت للمرة الأولى عن مشروع الجسر هذا، لم أصدق الأمر حقا، لكني اليوم فخور جدا بوجودي هنا.. أعيش هذه التجربة الفريدة".


كذلك قال خوي برانداو المقيم أيضا في المنطقة: "أنصحكم بقوة بالمجيء إلى هنا حتى لو كنتم ممن يشعرون بالدوار (في المرتفعات).. أقرّ بأني لم أعانِ أي مشكلة البتة".


هذا وكانت هذه المنطقة على ضفاف نهر بايفا تضم أصلا مسارا ممتدا على ثمانية كيلومترات من العبّارات الخشبية، التي تصل حتى عمق الوادي.


يذكر أن هذا الإنجاز حطم الرقم القياسي السابق العائد منذ العام 2017 إلى عبّارة "شارل كوونن" في جبال الألب السويسرية.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
117500151

آلاف الببغاوات تغزو مدينة أسترالية

JPcR4A4avRI

فراشة غير عادية تحمل على جناحيها الرقم 88

unnamed

نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بحيرة القرعون اللبنانية

1048857796

اعتقال مطلق النار على أحد المنازل في مدينة الرياض

136b8ede-e65c-40bf-a9ee-dabf7e08bce1-AP_20351380871747

لحظات خاصة للأمير وليام وزوجته مع أطفالهما تحصد مليون مشاهدة

42420324-9529923-Health_workers_install_oxygen_cylinders_for_COVID_19_patients_at-a-41_1619797736836

وفاة سيدة هندية بعد سحب أسطوانة الأوكسجين منها وإعطائها لشخصية مهمة