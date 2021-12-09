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الخميس، 09-12-2021 12:08 م

البيرو .. عرض مومياء فريدة مكبلة أمام الملأ

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الوكيل الاخباري - عرض علماء الآثار أمام الجمور مومياء غريبة مكبلة بالكامل بالحبال التي عثر عيلها في مقبرة تحت الأرض بمنطقة كاجاماركويلا على بعد 25 كيلومترا شرقي العاصمة البيروفية ليما الأسبوع الماضي

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وحسب معلومات أولية فإن المومياء تعود لرجل يبلغ من العمر 18-22 عامًا توفي بين 800 إلى 1200 عام. 

 


واكتشف علماء الآثار المومياء التي كان جسدها مقيدا بالكامل بالحبال في المقبرة التي يبلغ طولها 3 أمتار وعمقها 1.4 متر.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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