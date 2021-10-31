الثلج يكسو الصحراء.. مشهد نادر جنوب مطروح المصرية

الوكيل الاخباري - في مشهد نادر، اكتست صحراء محافظة مرسى مطروح في أقصى شمالي مصر بالثلوج، ما حدا بعشاق التصوير إلى توثيق هذا الحدث غير المعتاد.

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وسقطت السبت، أمطار مصحوبة بعاصفة بردية على مطروح، خاصة جنوب المدينة بالقرب من شركة البترول، بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.





وكانت هيئة الأرصاد المصرية، قد أعلنت في وقت سابق أن خلية رعدية قوية تتقدم إلى مدينة العلمين (شرق مطروح أقصى شمال غربي البلاد) يصاحبها سقوط للأمطار الرعدية الغزيرة.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة، أن تصل الخلايا الرعدية إلى مدينة مطروح والتي تبعد عنها حاليا بضعة كيلومترات.





المصدر : سبوتنك

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