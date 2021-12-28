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الثلاثاء، 28-12-2021 01:30 م

الثلوج تصنع مناظر خلابة في الصين



الوكيل الاخباري - تتعرض الصين لموجة باردة أدت إلى انخفاض درجة الحرارة في العديد من المناطق بصورة كبيرة، خاصة شمالي البلاد.

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ووصلت درجة الحرارة في مدينة موخه شمالي البلاد، إلى أكثر من 43 درجة تحت الصفر، قبل أيام، وتبع ذلك تساقط كثيف للثلوج.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية، إن الطقس البارد والثلوج المتساقطة بكثافة صنعت مناظر خلابة في العديد من المناطق الصينية خاصة في المناطق المطلة على المسطحات المائية.

 



ويرصد مقطع فيديو نشرته الصحيفة جمال الطبيعة التي تكسوها الثلوج في محافظة شاندونغ، حيث تتحول المياه إلى جليد، وأصبح سكان تلك المناطق يستمتعون بما صنعته الطبيعة من مناظر جميلة.

 

 المصدر : سبوتنك

 

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