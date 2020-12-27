الحاجة أم الإختراع .. طريقة سريعة وفعالة لإذابة الثلوج

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، لرجل من ولاية كنتاكي الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وهو يقوم بإذابة الثلج في ممر بيته باستخدام قاذف اللهب.

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وقد أثارت هذه الطريقة انتباه أحد الجيران من الجهة المقابلة، ليقوم حالا بتصوير الشاب وهو يذيب الثلوج عن ممر بيته، وشارك الفيديو مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدو فعلا الطريقة التي استخدمها هذا الشاب والذي يدعى جوردان بودينافاس، سهلة الاستخدام وسريعة في إذابة الثلج.



وليس غريبا على أي شخص في أن يبتكر طريقة خاصة لحل أموره أو تسهيل سبل حياته، فالحاجة أم الإختراع.

المصدر : سبوتنك



