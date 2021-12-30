الحرس الملكي البريطاني يمشي فوق طفل وقع على الأرض

الوكيل الاخباري - أثار مقطع مصور للحرس الملكي البريطاني، جدلا بعد أن ظهر فيه طفل يقع على الأرض أمام عنصرين من الحرس، إلا أنهما استمرا بالمشي دون إعارة أي انتباه للطفل الموجود على الأرض.
وفي المقطع الذي تمت مشاركته عبر تطبيق TikTok، شوهد اثنان من الحرس الملكي يسيران عند معلم برج لندن، ويراقبهما السياح. لكن الطفل سار بسرعة في طريق أحد الحراس مما أدى إلى سقوطه على الأرض، فقام الجندى برفع ساقه من فوق الطفل الذي صرخ، ومضى في السير. وسرعان ما وقف الطفل على قدميه ، ويبدو أنه لم يصب بأذى.
The Royal Guard in London walked the child. Do not stand in the way of the guard! pic.twitter.com/UNDh4DfcIe— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 30, 2021
المصدر : روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة