الحوت الأحدب الطائر... يضرب قاربا للصيد في امريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - تحولت رحلة "عادية" لصيد الأسماك تشارك فيها أب وابنه، إلى حدث نادر، عندما فوجئ الاثنان بحوت أحدب ضخم بدا وكأنه يطير فوق الماء، قبل أن يصطدم بقاربهما.



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وكان زاك بيلر برفقة والده على متن قاربهما، قرب ساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة، عندما بدأت أسماك صغيرة تتطاير في الهواء، قبل أن يظهر الحوت الأحدب هائل الحجم، لـ"يطير" هو الآخر.





وقفز الحوت في الهواء، قبل أن يرتطم بالقارب، وسط ذهول الأب وابنه أمام هذا المشهد المهيب.

سكاي نيوز