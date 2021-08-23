الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 10:52 ص

الدب المحظوظ يلتقط فريسته باحترافية في الوقت المناسب



الوكيل الاخباري - اصطياد الفرائس من المهام الرئيسية لدى الحيوانات على اختلاف أحجامها وقوتها، تقف هذه الدببة البنية الثلاثة عند حافة الشلال للظفر بغنيمتها.

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وفي لقطة احترافية وبشكل مفاجئ قام هذا الدب البني باصطياد سمكة السلمون بطريقة مذهلة، حيث حالفه الحظ بالتواجد في هذا المكان وفي هذا التوقيت ليحصل على فريسته ولتطبق عليه مقولة "الدب المناسب في المكان والوقت المناسبين".

 


وقد تم تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر احترافية وحظ هذا الدب وبالمقابل دهشة ونظرة الدببة إليه حين ظفر بطعامه دونهم.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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