السعودية.. اكتشاف بقايا حوت منقرض من 37 مليون سنة

الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية، الأحد، العثور على بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال غربي المملكة.

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وقالت هيئة المساحة الجيولوجية إن بقايا الحوت عثر عليها في منطقة الجوف، مؤكدة أن الحديث يدور عن اكتشاف تاريخي فريد من نوعه.



ونشرت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو يوثق تعامل باحثيها مع الكشف الأثري الجديد.

وأكدت أن بقايا الحوت شبه كاملة، وجار نقلها إلى المركز الرئيس في مدينة جدة غربي المملكة.







ووصف الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عبد الله الشمراني، الاكتشاف بالتاريخي والفريد من نوعه، موضحا أن البقايا المكتشفة تعود لحوت بدائي منقرض قبل 37 مليون سنة. أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اكتشاف بقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة في منطقة الجوف شمال غرب المملكة.ووصف الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عبد الله الشمراني، الاكتشاف بالتاريخي والفريد من نوعه، موضحا أن البقايا المكتشفة تعود لحوت بدائي منقرض قبل 37 مليون سنة. pic.twitter.com/A8SyDxFMgM June 27, 2021

من جانبه، قال عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي للهيئة إن البقايا المكتشفة تعود لحوت بدائي منقرض قبل 37 مليون سنة، بحسب "أخبار 24".







المصدر : سبوتنك