السعودية تدخل غينيس بأطول طريق مستقيم في العالم

الوكيل الاخباري - دخلت المملكة العربية السعودية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما سجلت الموسوعة أطول طريق مستقيم في العالم داخل المملكة.

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وذكر برنامج "صباح السعودية" أن أطول طريق مستقيم في العالم والذي يقع في السعودية يبلغ طوله 240 كيلو مترا، وهو طريق خال تماما من الانحناءات، ويطلق عليه اسم الطريق العاشر، ويخترق الصحراء بين مدينة حرض بمحافظة الأحساء، وصولا إلى البطحاء على الحدود مع الإمارات.



يشار إلى أن ثاني أطول طريق مستقيم في العالم يقع في أستراليا، حيث يبلغ طوله 146 كيلومترا، وكان هو الأطول قبل إنشاء الطريق العاشر بالسعودية والذي حطم الرقم القياسي.

المصدر : سبوتنك