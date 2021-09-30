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الخميس، 30-09-2021 02:05 م

السعودية تشهد ولادة نمر عربي نادر



الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية الأربعاء ولادة صغير نمر عربي نادر.

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وقالت الهيئة الملكية: "تكمن أهمية هذه الولادة الناجحة بكونها تمنحنا بارقة أمل بأن الأوان لم يفت بعد لإنقاذ النمر العربي".


وأضافت: "نرى أن إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور العربية أمر بالغ الأهمية لحماية كوكبنا واستعادة التوازن الطبيعي لنظامنا البيئي المتكامل، وهو ما يتماشى مع رسالتنا ومهمتنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا الرامية إلى استعادة قوة التوازن الطبيعي".

 


وأشارت الهئية إلى أنه يوجد حوالي 200 نمر عربي فقط في البرية، موضحة أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة صنف النمر العربي ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض.


والنمور العربية هي أصغر سلالات النمور حيث عاشت في شبه الجزيرة العربية منذ ما يقرب من 500 ألف عام، وفي الأصل هو حيوان جبلي، والآن يعتبر النمر الوحيد الذي يعيش في الصحراء.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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