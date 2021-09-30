السعودية تشهد ولادة نمر عربي نادر

الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية الأربعاء ولادة صغير نمر عربي نادر.
وقالت الهيئة الملكية: "تكمن أهمية هذه الولادة الناجحة بكونها تمنحنا بارقة أمل بأن الأوان لم يفت بعد لإنقاذ النمر العربي".
وأضافت: "نرى أن إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور العربية أمر بالغ الأهمية لحماية كوكبنا واستعادة التوازن الطبيعي لنظامنا البيئي المتكامل، وهو ما يتماشى مع رسالتنا ومهمتنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا الرامية إلى استعادة قوة التوازن الطبيعي".
نحتفل اليوم بولادة جديدة لشبل #النمر_العربي، وهي خطوة مهمة في رحلتنا لإعادته إلى موطنه الطبيعي في #العلا وفي المنطقة ككل. #تعرف_على_شبلنا: https://t.co/fyqvGqxDNN pic.twitter.com/0FEAvly4xu— الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) September 28, 2021
وأشارت الهئية إلى أنه يوجد حوالي 200 نمر عربي فقط في البرية، موضحة أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة صنف النمر العربي ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض.
والنمور العربية هي أصغر سلالات النمور حيث عاشت في شبه الجزيرة العربية منذ ما يقرب من 500 ألف عام، وفي الأصل هو حيوان جبلي، والآن يعتبر النمر الوحيد الذي يعيش في الصحراء.
المصدر : روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة