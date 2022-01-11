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الثلاثاء، 11-01-2022 12:29 م

السعودية تكشف عن أول فندق '5 نجوم' مخصص للإبل في العالم



الوكيل الاخباري - أعلن الحساب الرسمي لـ"نادي الإبل" على التويتر افتتاح فندق يضم 120 غرفة، يعتني بالإبل في المملكة العربية السعودية، ليصبح أول فندق من نوعه في العالم.

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وجاء في الإعلان: "120 غرفة فندقية تقدم كافة الخدمات، يخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخص، ما بين "روم سيرفس" وعناية واسحتمام وحماية، هذا الفندق الأول من نوعه على مستوى العالم".

 


وأضاف: "يقدم الفندق وجبات مخصصة، يقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بالشكل والمظهر العام، يقدم أيضا الحليب الساخن".


وأشار إلى أن تكلفة اللليلة الواحدة في الفندق تصل إلى 400 ريال سعودي أي ما يقارب 107 دولارات.

تعتبر الإبل من الحيوانات الشعبية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتراث في المملكة العربية السعودية، ويطلق على هذا الحيوان لقب "سفينة الصحراء"، لكونه شريان الحياة لسكان الصحراء.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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