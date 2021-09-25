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السبت، 25-09-2021 09:19 ص

السعودية.. شاب يمنع هروب موقوف حاول الفرار من سيارة للشرطة



الوكيل الاخباري - نجح شاب في السعودية في منع فرار موقوف أودع سيارة تابعة للشرطة، حيث حاول رفيقه تهريبه منها في ظل انشغال رجال الأمن.

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ويظهر في فيديو على موقع "تويتر" كيف قام الشاب السعودي بإغلاق باب سيارة الشرطة بحركة خاطفة، قبل أن يصل عناصر الشرطة إلى المكان ويسيطروا على الوضع.

وبدا واضحا من الأعلام التي كان يضعها الشبان على أكتافهم، أن الواقعة حدثت يوم الخميس خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 

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