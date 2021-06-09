السعودية .. فيديو لشاحنة مسرعة عكس الاتجاه.. وهذه حالة السائق

الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو رائح على منصات التواصل، قام بتوثيقه أحد المواطنين، تهور سائق شاحنة يسير عكس السير، بسرعة، معرضا نفسه والآخرين للخطر.

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وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مخالفة قائد شاحنة قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير على طريق (القصيم - الرياض) السريع، معرضًا حياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، من تحييد خطره، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر، موضحة إجراءات الاستدلال الأولية أنه في حالة غير طبيعية.





المصدر : العربية